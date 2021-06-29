Депутат Мосгордумы предложил игрокам сборной стажировку в одном из «жилищников» города

Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев предложил Российскому футбольному Союзу (РФС) отправить футболистов национальной команды на стажировку в один из «жилищников» Москвы в целях улучшения результатов.

«Считаю, что работая рука об руку с коммунальщиками, футболисты научатся чувствовать себя единым целым, не падая духом преодолевать трудности и включать креатив на полную мощность.

Футболистам придется мыть подъезды, поливать деревья, подметать улицы, и на этом поприще их ждет жесткий, требовательный спрос со стороны местных жителей. Суметь его выдержать, пройти это испытание не каждому дано, только настоящим чемпионам.

Стажировка принесет пользу не только футболистам, но и москвичам: 20-30 здоровых, тренированных мужиков никогда не лишние в коллективе: они могут убирать больше территорий, чем обычные мигранты», — написал депутат в Instagram.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал «позорищем» вручение Станиславу Черчесову ордена Александра Невского.