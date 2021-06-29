Уткин назвал болваном лучшего игрока матча между сборными Франции и Швейцарии

Блогер Василий Уткин раскритиковал капитана сборной Швейцарии Гранита Джаку после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Франции.

«Как можно было выбрать игроком матча Швейцария — Франция этого болвана Джаку? Что бы он ни сделал — он пропускает четвертьфинал из-за карточек. Причем обе свои желтые он получил за разговоры!» — написал Уткин в Telegram-канале.

По мнению бывшего комментатора, швейцарский полузащитник не достоин данной награды.

«Зоммер лучший. Или Сеферович. А Гранит Джака — болван матча», — добавил Уткин.

Встреча, прошедшая в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась победой швейцарской команды в серии пенальти (3:3, 4:5). Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович. В начале второй половины игры форвард команды Франции Карим Бензема оформил дубль за две минуты, а на 75-й минуте его соотечественник Поль Погба увеличил преимущество действующих чемпионов мира. Однако французам не удалось удержать преимущество. На 81-й минуте Сеферович забил второй мяч, а на 90-й Марио Гавранович сравнял счет.

Дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти точнее были швейцарцы. Единственный 11-метровый удар не реализовал Килиан Мбаппе.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен назвал великой победу национальной команды над Францией.