Нойер и Кейн выведут команды на матч Англия — Германия с радужными повязками

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и нападающий англичан Гарри Кейн выведут свои команды на матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с капитанскими повязками, выполненными в радужных цветах.

Матч состоится 29 июня на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 мск.

Вратарь мюнхенской «Баварии» надевал такую повязку во всех трех матчах группового этапа.

Сборная Германии вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе F. Немцы проиграли Франции (0:1), обыграли Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

Англия заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией.

Напомним, что победитель этой пары встретится в четвертьфинале с Швецией или Украиной. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТК+.

https://twitter.com/England/status/1409559771229921285?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1409559771229921285%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.championat.com%2Ffootball%2Fnews-4389151-kejn-i-nojer-vyjdut-na-match-angliya-germaniya-s-raduzhnymi-povyazkami.html