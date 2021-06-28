Член исполкома РФС рассказал, как пройдет обсуждение итогов выступления России на Евро

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович рассказал о порядке обсуждения выступления национальной команды на чемпионате Европы --2020.

«Все будет стандартно: пойдем по повестке дня. Сначала с докладом выступит Станислав Черчесов, потом будут другие вопросы. Есть регламент: технический комитет может рекомендовать исполкому РФС назначить или прекратить работу с тренером.

Подчеркиваю, только рекомендовать. Итоговое решение мы не выносим. У нас будет обмен мнениями, но должность главного тренера сборной России – прерогатива руководителей и исполкома РФС. Ко мнению технического комитета, как правило, прислушиваются», — приводит слова Гершковича «Чемпионат.com».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее экс-нападающий сборной СССР Олег Саленко высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.