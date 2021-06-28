На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько за все предыдущие турниры

Испанский хавбек Педри забил мяч в свои ворота в матче Хорватия — Испания в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Это девятый автогол на Евро. Столько было забито за всю историю данного турнира.

Напомним, что на текущем турнире автоголы забивали турок Демирал в матче со сборной Италии, немец Матс Хуммельс в игре с французами, вратарь сборной Польши Щесны в матче со словаками, португальцы Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру в игре против сборной Германии, финский вратарь Лукаш Градецки в матче с бельгийцами, а также поляки Юрай Куцка и Мартин Дубравка в матче со испанской командой.

В каждом матче на Евро-2020 команда игрока, забившего мяч в свои ворота, терпела поражение.

Чемпионат Европы — 2020 стартовал 11 июня матчем Италия-Турция (3:0). Финал турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Турнир должен был пройти в 2020 году, но из-за коронавируса был перенесен.

Ранее сообщалось, что игроки национальной команды Италии встанут на колено перед игрой со сборной Бельгии в рамках 1/8 финала Евро-2020.