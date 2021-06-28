Кокляев предложил Моргенштерну записать трек о том, как он вызвал Шлеменко на бой

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Пауэрлифтер Михаил Кокляев Пауэрлифтер Михаил Кокляев
Пауэрлифтер Михаил Кокляев
РИА Новости

Российский спортсмен, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев, известный также по поединку с бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко, прокомментировал вызов на бой экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко рэпером Моргенштерном. Кокляев убежден, что это является лишь пиар-ходом. Он предложил Моргенштерну записать трек про этот вызов, чтобы заработать $20 млн, которые сам рэпер назвал желаемым гонораром за бой.

«Это тот же хайп, что и бой Джигана с Александром Емельяненко, ничего нового Моргенштерн не придумал. Единственное, Джиган-то накаченный рэпер, а Моргенштерн — рэпер, который к силовому спорту не имеет никакого отношения. Это сделано в расчете на мелкую публику, мелкую в плане образованности, культуры, нравственности. Расчет на молодежь. Мол, я бросил вызов Шлеменко — смотрите, я не зассал. То же самое — и Джиган, который объявил цену $50 млн. Да не стоит он столько. И Моргенштерн не стоит $20 млн. Никто ему столько не даст, пускай он себе сам заплатит.

Если бы я был на месте Моргенштерна и продолжал бы муссировать этот хайп, я бы выпустил какой-нибудь короткий трек о том, как я бросил вызов бойцу, как надо верить в себя — и еще какую-нибудь пошлятину, которую народ воспримет и на Apple Music начнет этот трек раскупать. Вот наберутся как раз эти деньги — пускай он их себе положит в карман и дерется со Шлеменко», — сказал Кокляев «Газете.Ru».

Атлет призвал не относиться серьезно к тому, что делает Моргенштерн. Более того, он призвал спортивное сообщество публично осуждать рэпера — это, по словам Кокляева, поможет молодому поколению.

«Всерьез это воспринимать вообще не стоит — это хайп, очередной информационный повод и пиар. Алишер — неглупый парень, он встал на эту волну и еще и умудрился пнуть ногой буй, за который нельзя заплывать, и вызвал к себе еще больший интерес. Нет, с точки зрения современных реалий и заработка, он все делает правильно. Он зарабатывает на безнравственности и на порочности, которая присуща нам всем.

Почему я сейчас его ругаю? Потому что меня тоже в свое время ругали за плохое поведение. И мы должны сейчас их ругать, обязаны — и Шлеменко, и Нурмагомедов, и прочие бойцы должны ругать и осуждать то, чем занимается Моргенштерн. Если бы нас в свое время не ругали взрослые, нравственно неустойчивых людей сегодня было бы еще больше. Вроде, говорят: «вы ему пиар делаете». Да мы не делаем пиар. Мы молодежи своим поведением показываем, что не все так просто. Все, что аморально, осуждается. Мы должны делать на этом акцент и делать выводы, что правильно и неправильно. И мы сегодня его ругаем, чтобы завтра было как можно меньше ребят, у которых, извините, из задницы торчит перышко», — заключил Кокляев.

Ранее Боец ММА Виталий Минаков заявил, что Моргенштерн будет хайповать на бое со Шлеменко, а потом сольется.