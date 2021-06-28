В Москве на турнире по ММА произошла массовая драка

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На московском турнире по смешанным единоборствам (MMA) R3 Fighting Championship произошла массовая драка, информирует РИА «Новости».

На мероприятии, прошедшем в минувшие выходные, между несколькими бойцами в октагоне произошла словесная перепалка, которая вылилась в массовое побоище. В драке принимали участие в том числе и зрители, которые стали перепрыгивать через клетку.

Позднее организаторам удалось остановить конфликт и успокоить участников стычки.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, как подрался с Владимиром Минеевым на отдыхе в Турции.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым запланирован на октябрь 2021 года. Для бойцов этот очный бой станет вторым. Первая схватка, которая прошла в 2018 году, завершилась вничью.

В профессиональной карьере Исмаилов провел 21 поединок, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения, еще один бой завершился вничью.

В активе Минеева 15 побед, одно поражение и одна ничья.