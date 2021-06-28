Юношеская сборная России по футболу выиграла международный турнир

Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2005 года рождения, выиграла юношеский турнир «Делле национи», который проходил в Италии и Словении.

Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

В решающем матче россияне обыграли Словению со счетом 4:0. В составе победителей отличились Егор Смелов, Эмиль Кишиев, Данила Козлов и Антон Гурылев. Россия набрала девять очков из девяти возможных.

Напомним, национальная сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее сообщалось о том, что бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал наставника сборной России Станислава Черчесова.