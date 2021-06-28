У хоккеиста «Бостона» умер сын через шесть дней после рождения

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюиз» Давид Пастрняк рассказал о том, что у него умер новорожденный сын.

«Вигго Рол Пастрняк. 17 июня 2021 — 23 июня 2021. У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы называем его сыном. Ты будешь любим всегда. Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь, так как мы переживаем душераздирающее время», — написал хоккеист в Instagram.

Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. Также в 2014 году он стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2014 года. Через два года он дебютировал за основную сборную Чехии на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в беге на 400 м Абдалела Харун погиб в автокатастрофе.

Спортсмен выступал за национальную команду Катара. В 2016 году он на дистанции 400 м побеждал на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике. В том же году он соревновался на Олимпийских играх в Рио, на которых добрался до 1/2 финала.

Спринтеру было 24 года. Детали аварии пока не известны.