Волейболистка Кошелева отказалась от Олимпиады и завершила карьеру в сборной России

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России и не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио.

«Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней. Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю», — написала Кошелева в Instagram.

Также спортсменка отметила, что у нее все в порядке со здоровьем, ее не выгоняли из сборной, она не боится конкуренции, не беременна, никого не предавала и не с кем не ругалась.

Кошелева является чемпионкой мира 2010 года, а в 2013 и 2015 годах она выигрывала чемпионат Европы. Сейчас она выступает за итальянский клуб «Валлефолья».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей в случае введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.