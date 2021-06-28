Талалаев объяснил, почему на Евро-2020 нужно было вызвать Смолова

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что на Евро-2020 нужно было вызвать футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова, передает «Спорт-Экспресс».

«Смолов может забить гол из ничего. Юрий Семин так выразился про Миранчука, то же самое скажу про Смолова. Федор весной показал, что он создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с такими соперниками, как Бельгия и Дания», — сказал Талалаев.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее защитник сборной России Федор Кудряшов назвал причину провала на Евро-2020.