Гаджиев заявил, что в топ-500 футболистов мира войдут всего три россиянина

Бывший главный тренер пермского «Амкара» жестко раскритиковал уровень российского футбола. Его слова передает «РБ Спорт».

По его мнению, отечественная школа подготовки профессиональных игроков не справляется с конкуренцией на мировой площадке.

«Сколько у нас игроков входят в сотню лучших? Ни одного! В пятьсот лучших попадут максимум три человека! Откуда сборная России будет брать игроков? Их нет в «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Челси» или «Барселоне», — заявил специалист.

Напомним, что на чемпионате Европы 2020 года подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в турнирной таблице группы В, уступив на групповом этапе с разгромным счетом сборным Дании и Бельгии.

Ранее сообщалось, что бывший форвард московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о высказывании бывшего наставника армейцев и тренера сборной Хорватии Ивицы Олича.