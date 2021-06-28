Португальцы нанесли в пять раз больше ударов в створ, чем бельгийцы

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), подопечные Фернанду Сантуша нанесли за всю игру 24 удара в сторону ворот соперника, пять из которых пришлись в створ Тибо Куртуа.

Команда под руководством Роберто Мартинеса нанесла шесть ударов по воротам португальцев, один из которых пришелся в створ.

Напомним, что встреча прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).