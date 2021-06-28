Роналду выбросил капитанскую повязку после вылета Португалии на Евро-2020
Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
По окончании игры нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на случившееся поражение, выбросив капитанскую повязку на газон.
Отметим, что подобное действие 36-летний футболист совершает не впервые — в концовке отборочной игры чемпионата мира 2022 года против Сербии Роналду так протестовал против незасчитанного гола.
Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.
Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Бельгия — Португалия — 1:0
Гол: 1:0 — Азар Т., 42.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).