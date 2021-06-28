Португалия впервые в истории не вышла в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Таким образом, действующие чемпионы Европы впервые не смогли выйти в четвертьфинал континентального первенства. В период с 1984 года, когда португальская команда впервые приняла участие на Евро, ей удавалось семь раз из семи проходить до стадии 1/4 финала.

Отметим, что в 1988 и 1992 годах Португалия не участвовала в финальной части чемпионата Европы.

Напомним, что встреча прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).