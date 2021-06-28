Бельгия выиграла на Евро-2020 все четыре игры с общим счетом 8:1

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Эта победа стала для подопечных Роберто Мартинеса четвертой на текущем континентальном первенстве — до этого бельгийцы разгромили сборную Россию (3:0), обыграли Данию (2:1) и Финляндию (2:0).

Напомним, что встреча прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

Бельгийцы вышли в четвертьфинал континентального первенства, где сыграют с командой Италии.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).