Португалия покинула Евро-2020 всего с одной победой в четырех матчах
Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
Таким образом, действующие чемпионы Европы покинули турнир, добыв одну победу в четырех матчах — в первом туре подопечные Фернанду Сантуша разгромили сборную Венгрии со счетом 3:0. Далее португальцы уступили немцам (2:4) и сыграли вничью с национальной командой Франции.
Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.
Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Бельгия — Португалия — 1:0
Гол: 1:0 — Азар Т., 42.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).