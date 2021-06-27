Бельгия с минимальным счетом победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (1:0). В концовке первого тайма бельгиец Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче. В самом начале второй половины основного времени Кевин Де Брейне получил повреждение и был заменен на Мертенса. Португальцы нанесли пять ударов в створ, а сборная Бельгии лишь однажды попала по воротам, но ей этого хватило для победы в матче 1/8.

Сборная Бельгии заняла первое место в группе B, набрав девять очков в трех матчах. Бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). Португальская команда расположилась на третьей строчке группы F, имея в активе четыре балла. Португальцы выиграли у Венгрии (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с французами (2:2).

Португальцы являются победителями предыдущего чемпионата Европы — 2016.

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).