Аршавин считает, что без VAR де Лигт получил бы желтую карточку в матче с Чехией на ЧЕ

Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Чехии и Нидерландов (2:0). Андрей считает, что в первом тайме у голландцев не получалось играть в задуманный футбол. По мнению специалиста, сборная Чехии грамотно выстроила игру, не давая центральным защитникам Голландии катать мяч, тем самым отдыхая и развивая атаки. Экс-футболист считает, что чехи выглядели физически крепче.

Также Аршавин поделился мнением о решении российского арбитра Сергея Карасева показать красную карточку защитнику сборной Голландии Маттейсу де Лигту.

«Конечно, не арбитр убил игру сборной Нидерландов. Но в эпохе до VAR все обошлось бы желтой карточкой. Конечно же, Де Лигт умышленно играл рукой, понимая, что теряет позицию из-за того, что поскользнулся. Но по духу игры для меня это желтая, хотя по букве закона это красная», — сказал Аршавин »Матч ТВ».

Сборная Голландии вылетела из розыгрыша Евро-2020 на стадии 1/8 финала. В четвертьфинале сборная Чехии встретится с командой Дании.

Ранее депутат заявил, что арбитр Карасев может успешно отработать на четвертьфинале Евро.