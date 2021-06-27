Очевидец трагедии в ЛФЛ заявил, что игрок умирал на руках его друга

Свидетель смерти игрока ЛФЛ Юго-Запад Тимофей Вяткин заявил, что на матче отсутствовали медицинские работники. Очевидец заявил, что примерно на пятой минуте встречи Максим рухнул на ровном месте, не принимая участия в игровом эпизоде. По словам Тимофея, игроки сразу же подбежали к Максиму. Один из футболистов достал запавший язык и положил Максима так, чтобы он не западал. Тимофей заметил, что на стадионе нет медработников и сразу же вызвал скорую помощь.

«Я присутствовал на вчерашней игре. Мы с Максимом оба пришли на просмотр в «Браавос». До начала матча никаких нездоровых признаков у него не было. Прошло 5 минут игры, в которые он действовал нормально, как и обычно. Один раз пробил мимо ворот», — передает слова футболиста Sport24.

Тимофей заявил, что не следил за временем в момент трагедии, но по ощущениям, скорая помощь ехала около 15 минут. Затем подъехала вторая машина, а потом — реанимация.

«Хочу отдельно прокомментировать заявление президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова, где он сказал, что Максим получил помощь медработников, находящихся на стадионе. Либо это наглая попытка спасти репутацию, либо человек витает в облаках. Потому что у него получается, что на матче были медработники, а на деле — Максим умирал на руках у моего друга», — сказал Тимофей.

Ранее Роман Широков высказался о смерти игрока на матче ЛФЛ.