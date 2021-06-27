Игрок ЛФЛ считает ненормальным отсутствие врачей на матче, в котором умер футболист

Футболист команды ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы Василий, являющийся свидетелем смерти игрока на матче, рассказал об увиденном. Игрок заявил, что он находился на поле во время трагедии. Он рассказал, что смерть футболиста произошла спустя пять минут с начала матча. Василий подчеркнул, что никаких серьезных стыков в отношении погибшего не было.

«Попытались оказать первую помощь. Подумали, что это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Потом состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали скорую. Ждали мы ее по моим ощущениям минут 15. Около стадиона карета не дежурила. С одной стороны это ненормально, с другой — это ЛФЛ. Не знаю, как это регламентируется», — цитирует Василия «Чемпионат».

Василий рассказал, что познакомился с погибшим футболистом во время игры. Он подчеркнул, что были нарушены правила заявки, так как не были соблюдены дедлайны.

«Звали его Максим Добровольский, парню 17 лет. Очень жалко, молодой парень. Причем абсолютно на ровном месте. Реально как ситуация с Эриксеном, но там профессиональный футбол. Врачи нам не говорили причину смерти. Обязательно спросим у семьи нужна ли наша помощь. Мы готовы поддержать, насколько это возможно. Свяжемся с ними и поговорим», — сказал футболист.

Ранее Андрей Беляев, находившийся в качестве зрителя на стадионе во время смерти футболиста в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги, рассказал о подробностях трагедии.