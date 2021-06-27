Экс-арбитр ФИФА: на Евро-2020 не вспоминаем о VAR, а в РПЛ судьи смотрят повтор по три минуты

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Система видеопомощи арбитрам Система видеопомощи арбитрам
Система видеопомощи арбитрам
РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев высказался об использовании системы видеопросмотров судьям (VAR) на Евро-2020. По мнению Николаева, она применяется очень грамотно. В этой связи, по его словам, заметен контраст с тем, как система используется в российском первенстве.

«Мы видим, сколько у нас было судейских ошибок в прошедшем чемпионате России. Во многом это связано с болезненным внедрением системы VAR. На чемпионате Европы ее оптимизировали, мы практически о ней не вспоминаем, она очень точечно используется. И когда это происходит, она используется настолько оперативно, что сразу вспоминается, как в нашем чемпионате судьи смотрят моменты по две-три минуты, что не нравилось никому. А на Евро участие VAR минимально — это добавляет зрелищности играм и возвращает арбитрам авторитет, который был до внедрения системы», — сказал Николаев «Газете.Ru».

В воскресенье, 27 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии, который обслужит российская бригада арбитров — соперников рассудит Сергей Карасев. Начало игры запланировано на 19.00 по московскому времени.

Ранее Алексей Николаев высоко оценил работу судьи Карасева на Евро-2020.