Экс-арбитр ФИФА Николаев высоко оценил работу судьи Карасева на Евро-2020

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев, неоднократно работавший на международных турнирах и судивший центральные матчи российского первенства, оценил работу своего коллеги Сергея Карасева на Евро-2020. Николаев подчеркнул, что Карасев хорошо стартовал на чемпионате Европы, и, если он удачно отработает предстоящий матч, то есть основания надеяться вновь увидеть его на турнире.

«Лучшие идут дальше — как команды, так и арбитры. Для судьи очень важно хорошо отработать первую игру, чтобы получить вторую — и так же дальше, чтобы побороться за плей-офф. Первый матч Карасева на турнире сложился очень удачно. В той игре наши арбитры отработали безупречно, хотя не было сложных моментов в штрафной для принятия решений. Полная концентрация внимания на таких турнирах очень важна. После той игры у меня не было сомнений, что наша бригада заслужила еще один матч групповой стадии.

Вторая игра была определяющей. Сергею досталась непростая игра, обе команды претендовали на то, чтобы выйти в плей-офф — и «немецкая машина» разогналась, и венгры после ничьей с чемпионами мира французами с хорошим настроением приехали в Мюнхен. Хотя прослеживался явный фаворит, на деле мы его чуть не потеряли. Для нашей бригады этот матч тоже сложился очень удачно, потому что не было спорных моментов, не было вмешательства VAR. Отработали надежно и объективно.

После того, как в третьем туре ряд других арбитров допустил ошибки, на этом фоне и благодаря собственной хорошей работе я не сомневался, что наши арбитры заслужили право судить на стадии плей-офф. Хоть наша сборная туда и не пробилась, наши представители все равно там будут», — сказал Николаев «Газете.Ru».

Сергей Карасев будет работать на матче 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии. Эта игра состоится в воскресенье, 27 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. Ранее бригада Карасева обслуживала матчи Евро-2020 Австрия - Северная Македония и Германия - Венгрия.

Ранее Александр Самедов пожелал судье Карасеву удачи на матче Нидерланды – Чехия.