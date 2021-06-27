Велосипедист сломал обе руки в массовом завале на «Тур де Франс»

Испанский велогонщик из команды Movistar Марк Солер после падения сломал головки лучевой кости на обеих руках. После этого Солер не снялся с дистанции, а завершил гонку на 181-м месте, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, на первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.

Победу в этой гонке одержал велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Пострадавший в завале словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma пришел к финишу третьим.

Первый этап «Тур де Франс» проходит между «Брестом» и «Ландерно». Протяженность трассы — 197,8 км.

Ранее стало известно, что болельщица, виновная в массовом завале на «Тур де Франс», объявлена в розыск.