Тренер Ташуев заявил, что Чехия может обыграть голландцев на Евро-2020

Известный российский тренер, экс-наставник «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий «Чайку», считает, что сборная Чехии может дать бой голландцам в матче 1/8 финала Евро-2020. По мнению специалиста, турнир дал понять, что пытаться предсказать какой-либо результат очень сложно.

«Сборная Чехии всегда была интересной и самобытной, а сейчас у нее подросло хорошее поколение. Команда сбалансированная. Понятно, что голландцы – фавориты. Но, если судить по вчерашнему матчу Италия – Австрия, все может быть. Думаю, игра будет с акцентом на атаку у обеих команд. Чехи амбициозны, как всегда, боевиты, они очень много работают на поле и сражаются за каждый сантиметр. Матч будет смотрибельный и интересный со стороны тренерских идей», — сказал Ташуев «Газете.Ru».

Сборные Нидерландов и Чехии сыграют между собой в воскресенье, 27 июня, матч начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Также в этот день состоится встреча Бельгии и Португалии, начало этого матча запланировано на 22.00 по московскому времени.

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