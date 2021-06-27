Тренер Андрей Гордеев считает, что сборной Италии не хватает игроков уровня Пирло

Экс-наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев подвел итог матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Италии и Австрии. «Скуадра адзурра» одержала тяжелую победу в дополнительное время со счетом 2:1. Гордеев констатировал, что победа заслуженная, при этом он подчеркнул, что итальянцам не хватает индивидуально сильных футболистов.

«Итальянцы провели непростой матч с австрийцами, но выиграли по делу. Единственное, мне кажется, сборной Италии не хватает больших игроков. Все выстроено и понятно, неплохо смотрится. Но игроков, например, уровня Пирло или Гаттузо именно в этой сборной сейчас недостает. Все равно на определенном этапе отдельные футболисты играют решающую роль», - сказал Гордеев «Газете.Ru».

В первый день плей-офф Евро-2020 состоялось два матча. Помимо встречи итальянцев и австрийцев, играли также Уэльс и Дания. Датчане разгромили валлийцев со счетом 4:0. 1/8 финала продолжится в воскресенье, 27 июня, матчами Нидерланды – Чехия и Бельгия – Португалия. Стоит отметить, что голландцев и чехов рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Для него этот матч будет уже третьим на текущем турнире.

Ранее сообщалось, что Андрей Гордеев назвал матч с Португалией шансом для бельгийцев.