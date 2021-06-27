Бывший тренер юношеской сборной РФ назвал матч с Португалией шансом для бельгийцев

Матч 1/8 финала Евро-2020 против Португалии является шансом для сборной Бельгии заявить о себе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев.

«Уровень команд очень высокий, стоит ожидать серьезного противостояния. Я бы ни в коем случае не сбрасывал со счетов португальцев. Сборная Бельгии традиционно выглядит хорошо, для их нынешнего поколения игроков это шанс. Но о характере португальцев нельзя забывать, тем более, у них есть Роналду. Португалия – известный турнирный боец, легко никому не будет и предсказать исход очень сложно. Если Бельгия хочет заявить о себе, это лучший момент. Тогда мы будем понимать, на что она реально способна», - считает специалист.

Гордеев также высказался о формате группового этапа, который позволял командам выходить в плей-офф с третьего места, вследствие чего не все записные фавориты играли в полную силу. По мнению тренера, групповая стадия в принципе позволяет сильным командам экономить силы.

«На групповом этапе команды не полностью раскрываются, но это нормально, это известная практика. При условии, что есть определенный запас – и Бельгия, и Португалия его имели и сейчас действительно прибавляют по ходу турнира», - заключил Гордеев.

Матч между сборными Португалии и Бельгии состоится в воскресенье, 27 июня. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Андрей Гордеев заявил, что Украина показала, что с Голландией можно играть.