Экс-тренер юношеской сборной РФ: Украина показала, что с Голландией можно играть

Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между командами Нидерландов и Чехии. Он затруднился предсказать исход встречи, отметив, что чехи могут справиться с натиском соперника.

«Голландия, как всегда, хороша с мячом, в атаке. Веселая, задиристая команда — посмотрим, как чехи смогут справиться. Думаю, если они будут хороши в атакующих действиях, в обороне-то голландцы испытывают проблемы. Если чехам удастся противостоять этой веселой атакующей компании, у них будут шансы на благоприятный исход. Но все будет зависеть именно от организации игры. Сборная Украины показала, что с Голландией можно играть достаточно удачно. Посмотрим, удастся ли это чехам», — сказал Гордеев «Газете.Ru».

Он также высказался о возможном участии в матче двух игроков московского «Спартака» — голландца Квинси Промеса и чеха Алекса Крала. Гордеев подчеркнул, что это противостояние интересно лишь для российских любителей футбола, но главные тренеры сборных не будут отталкиваться от этого при определении составов.

«Дуэль Промеса и Крала — это ведь интересно только для российских болельщиков. Последим, конечно. Но ни Промес, ни Крал не играют первые скрипки в своих сборных. Пожелаем им удачи — конечно, мы за них болеем. Но в первую очередь, мы будем наблюдать за противостоянием сборных Голландии и Чехии», — заключил Гордеев.

Матч между сборными Нидерландов и Чехии состоится в воскресенье, 27 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Ранее сообщалось, что Италия в дополнительное время обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.