В матче Любительской футбольной лиги умер футболист

27 июня в матче Любительской футбольной лиги (Юго-Запад) умер футболист.

Президент лиги Дмитрий Смирнов подтвердил эту информацию.

«Мы сами выясняем детали. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры. Столкновение и усталость тут не причем. Игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти неизвестны. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Этого игрока не было в заявке, то есть это был подставной футболист. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть.

Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащенную реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону», — приводит слова Смирнова Sport24.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата мира — 2017 в беге на 400 м Абдалела Харун погиб в автокатастрофе.

Спортсмен выступал за национальную команду Катара. В 2016 году он на дистанции 400 м побеждал на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике. В том же году он соревновался на Олимпийских играх в Рио, на которых добрался до 1/2 финала.

Спринтеру было 24 года. Детали аварии пока не известны.