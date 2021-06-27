Ветеран ЦСКА Масалитин рассказал, кто из братьев Березуцких должен быть главным тренером

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением, кто из братьев Березуцких должен работать главным тренером, а кто стать помощником.

«Думаю, Алексей склонен больше помогать брату. Василий был лидером и на поле. Алексей в этом плане ему уступает. Не то, что я верю прямо в Василия, потому что есть еще Сергей Игнашевич, просто у меня болит душа от этих перестановок, дрязг и разборок», — цитирует Масалитина РИА «Новости».

Также экс-форвард армейцев высказался о проблемах ЦСКА в последних сезонах.

«Раньше ЦСКА работал, как швейцарские часы. Усиления точечные были, игра поставленная. А сейчас результата нет, мимо Европы пролетели, а если что-то случится, то улетим и за десятку в РПЛ. Кто-то же в этом виноват, что команда на глазах скатывается вниз», — сказал ветеран.

Василий Березуцкий весной этого года стал помощником главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

Алексей Березуцкий сменил во главе ЦСКА своего экс-одноклубника Ивицу Олича, который не проработал в этой должности и трех месяцев. Он был уволен, так как, по официальной версии, не сошелся с руководством клуба во взглядах на дальнейшее развитие команды.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что армейцы попытаются вернуть Леонида Слуцкого.