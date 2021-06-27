Хореограф Тутберидзе о вакцинации: мы просто стая обезьянок в зоопарке

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, высказался об ограничениях, связанных с коронавирусом и вакцинации.

«Честно говоря, я в полном недоумении и расстройстве. Мы просто стая обезьянок в зоопарке, над которыми старший брат ставит эксперименты.

Поход в рестораны без прививки будет запрещен, кто не привился – на работу не попадает (прививаемся добровольно). На лавочки в парках не садимся и так далее и тому подобное. Гайки скоро еще сильнее завинтят. И тут же праздники, устраиваемые руководством, очень даже с размахом проходят. Например, «Алые паруса»!

Тысячи и тысячи людей толпами трутся нос к носу без масок, ах да, извините, то, что устраивают наши небожители – это другое, вируса там нет», — пишет хореограф в Instagram.

Также Железняков выразил мнение, что противоречивые действия властей приводит к недоверию со стороны граждан.

«Глядя на весь этот ералаш и театр абсурда они хотят нашего доверия к их действиям и просьбам. Вот и получается: одни делают вид, что, что-то делают, другие делают вид, что, что-то выполняют.

Мой папа любит одно смешное выражение, которое как нельзя подходит к сегодняшнему театру черной комедии. «Так мы и жили, губы красили, а жо... Не мыли!» Один вопрос: доколе это будет продолжаться? Кстати, забыл про открытые границы, ну бред же», — говорится в публикации.

В конце поста он добавил: «Народ, плиз, не пишите мне ничего по поводу прививки. Смысл поста не про них. Прививайтесь кто хочет, какие проблемы. Я не хочу, и это мое право».

Ранее пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов высказался об обязательной вакцинации команд.