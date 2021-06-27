Олимпийский чемпион про сборную на Евро: российский футбол всегда хромал

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020, а также высказался на тему зарплат игроков национальной команды.

«Увольняться Черчесову или нет? Он должен сам решить. Я не очень большой фанат нашего футбола. На чемпионате Европы смотрел игры наших, что-то видел. Игра команды никакого особого впечатления не оставила. Российский футбол всегда хромал, никогда не было ничего сверхъестественного. Кто в Европе остался, тот еще играет в футбол.

Зарплаты игроков сборной? Не хочу лезть не в свое дело. Мне все равно. Наши футболисты много получают. В любом случае, это незаслуженно», — приводит слова Костомарова TeleSport.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал кадровые решения Станислава Черчесова на Евро.