Экс-форвард «Анжи» Это'О назвал имя «нового бога» после Месси и Роналду

Экс-нападающий «Барселоны», миланского «Интера», махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это'О выразил мнение, кто в дальнейшем придет на смену двум главным звездам мирового футбола — Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Криштиану и Месси являются футболистами, которые отмечают нынешний футбол наивысшими оценками.

Но «другой бог» придет, когда Месси и Криштиану устанут доставлять нам эти радости. Это будет Килиан Мбаппе», — цитирует камерунца Goal со ссылкой на La Nacion.

22-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе сыграл за парижан в этом сезоне в 47 матчах, забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач.

«ПСЖ», набравший 82 очка, занял второе место в турнирной таблице Лиги 1 и впервые с сезона-2016/17 не стал чемпионом страны. Прежде столичный клуб три года подряд брал трофей первенства Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по забитым мячам за сборную.