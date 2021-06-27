Ковтун иронично ответил Ягудину, который раскритиковал массовый концерт в Петербурге

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун ответил Алексею Ягудину, который раскритиковал концерт для выпускников «Алые паруса», прошедший в Санкт-Петербурге.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит??? Хотя все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают. Россию умом не понять», — написал Ягудин в Instagram.

«Блин, Леш, ты че, не знаешь?! Вирус передается только в ресторанах! В метро и на концертах нет», — ответил Ковтун.

Праздник начался с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжился шоу-концертом. Для выпускников выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Хедлайнером выступила Светлана Лобода.

В этом году организаторы показали зрителям реконструкцию Ледового побоища. Часть представления запланирована для проведения на крыше Эрмитажа.

Ранее Ягудин подверг жесткой критике проведение концерта для выпускников в Петербурге.