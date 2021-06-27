Вайсфельд объяснил, почему Капризов не хочет подписывать долгосрочный контракт с «Миннесотой»

Эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд объяснил, почему форвард Кирилл Капризов не хочет подписывать долгосрочный контракт с «Миннесотой».

«Видимо, Капризов держит в уме, что через несколько лет потолок зарплат в НХЛ может увеличиться. И если при этом Кирилл будет продолжать хорошо играть, то через 2-3 года он сможет претендовать на гораздо более высокий контракт», — сказал Вайсфельд в эфире «Матч ТВ».

Капризов был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее сообщалось о том, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» готов платить форварду Кириллу Капризову от $5 млн до $7 млн в год, если игрок подпишет краткосрочное соглашение.