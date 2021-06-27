Олимпийская чемпионка объяснила, почему она возмущена зарплатой футболистов

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала, почему она возмущена зарплатой игроков сборной России по футболу.

«Я спортсменка с достойными победами за плечами. Почему вы не бьетесь до конца?! Да грызите поле! Мы сейчас на сборах — пашем, чтобы победить в Токио-2020. Мне не нужен этот хайп. Я хочу спокойно тренироваться и доказывать все на поле», — написала Бобровникова в Instagram.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее экс-фигуристка Ирина Роднина ответила гандболистке Владлене Бобровниковой, которая раскритиковала высокие зарплаты футболистов сборной России.