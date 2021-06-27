Впервые в истории Евро, три игрока вышедших на замену, отличились в овертайме

26 июня сборная Италии обыграла национальную команду Австрии в матче 1/8 финала Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Все мячи были забиты в овертайме.

За «скуадру адзурру» отличились полузащитники Федерико Кьеза и Маттео Пессина. За австрийцев забил нападающий Саша Калайджич. Интересно, что все мячи были забиты в овертайме.

Впервые в истории Евро, три игрока вышедших на замену, смогли отличиться в овертайме.

Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Италия— Австрия — 2:1

Голы: 1:0 — Кьеза, 95; 2:0 — Пессина, 105; 2:1 — Каладжич, 114.

Ранее сборная Италии по футболу установила мировой рекорд.