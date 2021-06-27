Российский боец UFC Волков уступил Гану в главном бою турнира в Лас-Вегасе

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уступил французу Сирилю Гану в главном бою турнира Vegas 30.

Бой, который продолжался все пять раундов, закончился победой французского спортсмена единогласным решением судей. На последней минуте поединка Ган попал Волкову пальцем в глаз, однако россиянин спустя некоторое время смог продолжить бой.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В профессиональной карьере Волков принял участие в 41 поединке, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

В активе Гана восемь побед в восьми поединках. В феврале 2021 года он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал о критике в свой адрес со стороны пользователей социальных сетей.