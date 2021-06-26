Медведев заявил, что финал был его лучшим матчем на турнире на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями после победы в турнире на Мальорке.

«Это финал, и я очень доволен своим выступлением. Это точно был мой лучший матч на турнире. Приятно победить, потому что приехал сюда, чтобы выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Это всегда приятное ощущение, и оно придает уверенности. Говорим мы об Уимблдоне или нет, но титул есть титул. Доволен своим уровнем. Настрой исключительно позитивный», — цитирует россиянина »Спорт-Экспресс».

Также Медведев заявил, что ему всегда нравилось играть на траве, но после результатов на харде он больше предпочитает играть на нем.

«Для меня было важно взять такой титул, потому что у нас не так много травяных турниров. Я рад победе, но с нетерпением жду главного вызова — Уимблдона», — сказал Медведев.

Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева после победы на турнире на Майорке.