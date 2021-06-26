Сборная Дании посвятила победу на Уэльсом Эриксену

Сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче первого раунда плей-офф чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0. Победу в 1/8 финала датчане посвятили Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца в стартовом матче своей команды против Финляндии. Об этом стало известно благодаря посту в твиттере Sporf.

На 43-й минуте игры с финнами у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. Ему была проведена операция по установке дефибриллятора. Кристиан уже выписан из больницы.

В четвертьфинале датчане встретятся с победителем пары Нидерланды-Чехия.

Дании вышла в плей-офф со второго места группы B, где они обыграли только сборную России (4:1) и прошли в 1/8 за счет преимущества в разнице голов. Также датчане потерпели поражения от сборных Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1).

Ранее защитник сборной Дании Йоахим Мехле, забивший свой второй мяч на турнире, поделился мыслями о победе своей сборной над Уэльсом (4:0).