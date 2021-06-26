Датский футболист назвал причины прохода своей сборной в четвертьфинал Евро-2020

Защитник сборной Дании Йоахим Мехле, забивший свой второй мяч на турнире, поделился мыслями о победе своей сборной над Уэльсом (4:0).

«Посмотрите, какую поддержку мы получили в Амстердаме. Просто сумасшедшую! Наша уверенность в себе и смелость - вот что мы должны сохранить. Нас не волнует, с кем нам играть. Главное - это мы и наша игра », — цитирует Мехле пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче 1/8 финала Евро-2020. В этом матче дважды забил Дольберг, отличился Брэйтуэйт, а также отличился и сам Мехле. В четвертьфинале датчане встретятся с победителем пары Нидерланды-Чехия.

Дании вышла в плей-офф со второго места группы B, где они обыграли только сборную России (4:1) и прошли в 1/8 за счет преимущества в разнице голов. Также датчане потерпели поражения от сборных Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1).

Ранее стало известно, что футболисты сборной Дании не стали преклонять колено в честь акции BLM (Black Lives Matter) перед матчем с Уэльсом.