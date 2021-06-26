Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы

Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7. Россиянки в заключительном матче второго этапа турнира обыграли Шотландию со счетом 22:5. До этого регбистки из России обыграли Германию (38:0), Португалию (24:14), Уэльс (52:0), Бельгию (36:0) и Польшу (33:5). Заключительный этап проходил в Москве.

На первом этапе в Лиссабоне сборная России также стала лучшей командой, набрав 20 очков. Таким образом, россиянки не проиграли на этом чемпионате Европы ни одного матча и набрали 40 очков из 40 возможных.

Отметим, что для россиянок это уже седьмой титул чемпионок Европы по регби-7. До этого они побеждали в 2013, 2014, а также с 2016 по 2019 год. В прошлом году турнир не проводился из-за коронавируса.

Напомним, что ранее женская сборная России впервые в истории отобралась на Олимпийские игры. На предыдущей олимпиаде россиянки не получили возможность принять участие в соревнованиях. Таким образом, женская сборная России стала 11-й командой, которой удалось завоевать путевку на Олимпиаду в Токио.

Ранее Французская федерация регби (FFR) разрешила транс-персонам играть в женское регби, начиная со следующего сезона.