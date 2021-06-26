Экс-тренер сборной России считает, что в Сибири не нужно развивать футбол

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о развитии российского футбола в разных регионах страны. Специалист заявил, что благодаря этническому многообразию Россия может играть в разнообразный футбол, что может стать преимуществом перед маленькими странами. Игнатьев отметил, что для повышения уровня футбола в стране нужно правильно выбрать регионы для развития юных футболистов.

«На мой взгляд, настраивать инфраструктуру и создавать школы повсеместно - ошибка. Ну зачем это делать в сибирских регионах, где большого футбола никогда не было? Где нет футбольных традиций, зато постоянно и успешно развивался биатлон или лыжи. Пусть на них там и делают акцент, а для футбола нам и традиционно подходящих регионов хватит. Их и надо максимально наполнить инфраструктурой, тренерскими кадрами и возможностями развиваться. Тогда со временем мы сможем приблизиться к большим футбольным странам», — цитирует Игнатьева »Советский Спорт».

Ранее экс-тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев заявил, что российский футбол должен развиваться на уровне государства.