Левченко заявил, что Слуцкий изменил мнение о русских в Европе

Глава профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал, какое мнение оставил о себе нынешний наставник «Рубина» Леонид Слуцкий после работы главным тренером в голландском «Витессе».

«Запомнился как неожиданно открытый русский. Не замкнутый, не забитый, не косноязычный, с юмором – вот его главный след. Поменял представление о россиянах, которые, выяснилось, не все бухают водку и водят медведя на цепи. Очень хороший имиджевый момент при всех сложностях, с которыми он столкнулся. Рад, что удалось пообщаться, человеческие качества Слуцкого подкупают», – цитирует Левченко »Матч ТВ».

Напомним, что 12 марта 2018 года Слуцкий подписал контракт с «Витессом». В феврале 2019 Слуцкий подвергся серьезной критике после неудачных выступлений клуба, когда из четырех матчей «Витесс» проиграл три и один завершил вничью. 30 ноября 2019 года после поражения в матче с «Херенвеном» Леонид Викторович подал в отставку.

Ранее Леонид Слуцкий на «Бизнес-форуме на колесах» рассказал о проблемах развития российского футбола в сравнении с другими странами.