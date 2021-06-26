Холанд об ужине за полмиллиона евро: они еще забыли написать про первое блюдо

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал информацию о том, что он потратил свыше 500 тыс. евро на ужин с друзьями.

«По-моему, они еще забыли написать про первое блюдо. Фэйк-ньюс», — написал Холанд в своем Twitter.

Напомним, что норвежский форвард, отдыхая с друзьями на греческом острове Миконос, заказал четыре бутылки шампанского, которые обошлись ему в 280 тыс. евро. Также известно, что Холанд оставил 30 тыс. евро чаевых и столько же потратил на аренду автомобиля.

Зарплата Холанда в «Боруссии» составляет от шести до восьми миллионов евро за один сезон. Он перешел в дортмундский клуб в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург».

Норвежец вошел в символическую сборную Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона 2020/21.

Ранее стало известно, что «Барселона» планирует сделать все возможное, чтобы приобрести Холанда.