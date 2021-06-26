Экс-игрок ЦСКА считает, что Влашич остановился в развитии в РПЛ

Бывший форвард московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о высказывании бывшего наставника армейцев и тренера сборной Хорватии Ивицы Олича. Напомним, что Олич посоветовал Влашичу перейти из российского чемпионата в более сильную лигу. Ярошик заявил, что видел матчи ЦСКА с участием хорватского форварда, но Влашич не был лидером в играх за армейский клуб. Иржи отметил, что Никола пока не является игроком другого измерения в РПЛ.

«Не исключаю, что у Влашича сейчас стагнация в России: он несколько раз пытался уйти в другой клуб, у него была мотивация. Так что сейчас все зависит от предложений. Если есть такое, от которого нельзя отказаться — конечно, стоит двигаться вперед. Если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее. Фанаты такого резкого перехода не поймут», — цитирует Ярошика Sport24.

Ранее Йошко Влашич, отец игрока ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына.