Фанаты «Тампы» и «Айлендерс» подрались во время матча

Во время седьмой игры полуфинала Кубка Стэнли между «Лайтнинг» и «Айлендерс» фанаты обеих команд устроили драку прямо на трибунах. Потасовка произошла в разгар третей двадцатиминутки. На одном из буйных фанатов был одет свитер «Тампы» с фамилией Кучерова на спине. Конфликт фанатов был остановлен после вмешательства других болельщиков.

Напомним, что «Тампа Бэй Лайтнинг» выиграла полуфинальную серию у «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3. В седьмом матче подопечные тренера «Лайтнинг» Джона Купера победили со счетом 1:0. Им хватило единственной шайбы Янни Гурда, забитой в меньшинстве. Команда Никиты Кучерова имеет шанс выиграть второй год подряд Кубок Стэнли. В финальной серии «Тампа» встретится с «Монреалем», который является самым титулованным клубом НХЛ. Первая финальная встреча состоится в понедельник в Тампе.

Ранее стало известно, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось завершить четыре серии подряд матчами на ноль.