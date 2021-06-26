Стала известна дата боя между Усиком и Джошуа

Украинский боксер Александр Усик проведет бой против Энтони Джошуа 25 сентября, передает The Sun.

Эту дату подтвердил промоутер Matchroom Эдди Хирн.

Украинский боксер на профессиональном ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее российский боксер Александр Поветкин, объявивший 13 июня о завершении карьеры, рассказал, что будет болеть за Александра Усика в возможном бою с Энтони Джошуа.