Емельяненко поздравил Молдавского с победой над Джонсоном

Боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко поздравил россиянина Валентина Молдавского с победой над американцем Тимоти Джонсоном.

«Поздравляем с победой! Еще один чемпионский пояс везем в Россию», — написал Емельяненко в Instagram.

Бой стал главным событием турнира Bellator 261, который прошел в ночь на 26 июня в американском Анкасвиле. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей со счетом 50:45 и 49:46.

В профессиональной карьере Молдавский принял участие в 12 поединках, в которых одержал 11 побед. Для Джонсона это поражение стало седьмым при 14 победах.

В со-главном бою турнира Bellator 261 встретились американка Лиз Кармуш и японка Тана Ватанабэ. Победу техническим нокаутом одержала представительница США.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский одержал победу над представителем США Тимоти Джонсоном и стал временным чемпионом Bellator в полутяжелом весе.