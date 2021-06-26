Экс-игрок сборной Украины раскритиковал игру России на Евро-2020

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру сборной России на Евро-2020, передает «Матч ТВ».

«В сборной России есть пара игроков, на которых молятся, но даже они не показывают по европейским меркам чего-то выдающегося. Всем все выгодно, футболисты получают большие деньги и не желают уезжать из России. На Головина с Миранчуком еще можно смотреть, остальные — катастрофа», — сказал Левченко.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли две игры из трех и забили два мяча, пропустив при этом семь. В стартовой игре против бельгийцев подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:3. Во второй игре россиянам удалось обыграть финнов (1:0). В заключительном групповом матче сборная России в Копенгагене потерпела поражение от датчан (1:4).

Ранее Валерий Газзаев заявил, что нужно создавать новую сборную России.